BMW ruft in den USA mehr als 45.000 Autos zurück

BMW muss nachbessern - © APA (dpa)

BMW muss in den USA mehr als 45.000 Autos reparieren, weil sich Türen während der Fahrt öffnen könnten. Der Rückruf bezieht sich auf ältere Fahrzeuge der 7er Reihe aus den Modelljahrgängen 2005 bis 2008, teilte die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Freitag mit. Ein Defekt am Verschluss könne dazu führen, dass die Türen nicht vollständig verriegeln.