BMC siegte bei Vuelta-Auftakt im Teamzeitfahren

BMC dominierte erste Etappe - © APA (Archiv/AFP)

Das US-Radsporteam BMC hat am Samstag das Mannschaftszeitfahren zum Start der 72. Vuelta in Nimes für sich entschieden. Erster Leader ist der Australier Rohan Dennis. Auf dem technisch schwierigen und nicht ungefährlichen Parcours über 13,7 km in der Innenstadt von Nimes gewann BMC mit sechs Sekunden Vorsprung auf die belgische Equipe Quick-Step und die deutsche Mannschaft Sunweb.