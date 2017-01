Bluttat in NÖ: 20-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

Der 20-Jährige zeigte sich geständig - © APA

Nach der Bluttat in Oberwölbling in der Marktgemeinde Wölbling (Bezirk St. Pölten-Land) vom Mittwoch ist der verdächtige 20-Jährige am Donnerstag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden. Er war geständig, seinen Vater (53) mit einer Axt erschlagen zu haben, nachdem er selbst die Polizei verständigt hatte.