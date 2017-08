Mordalarm in NÖ: 18-Jähriger soll Vater erstochen haben

Polizei bestätigte vorerst nur einen Einsatz - © APA (Webpic)

Mordalarm im Bezirk Bruck an der Leitha: Ein 18-Jähriger soll seinen Vater (57) am Freitag gegen 15.30 Uhr in Ebergassing durch einen Messerstich getötet haben, teilte NÖ Polizeisprecher Roland Berger mit. Trotz Reanimationsversuchen starb das Opfer noch am Tatort. Der Sohn wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.