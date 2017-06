Blutige Auseinandersetzung in Wien-Simmering

Gegen 18.00 Uhr kam es im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Paulasgasse zu dem heftigen Streit und einer Rauferei zwischen den beiden Türken. Der 51-jährige Tatverdächtige stach dem 25-Jährigen in der Folge mit einem Messer zwei Mal in den Brustbereich und zwei Mal in die Oberarme. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Offenbar hatte der 25-Jährige schon öfter die Familie seiner ehemaligen Verlobten aufgesucht, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag. Die Frau hatte bereits vor längerer Zeit die Beziehung beendet, was der junge Mann nicht wahrhaben wollte. Nun sei der Streit eskaliert. Der 51-jährige Beschuldigte ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen und befindet sich in Haft. Er wurde wegen versuchten Mordes angezeigt.

(APA)