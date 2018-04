Blumentopf-Stütze bei "2 Minuten 2 Millionen": Traurige Geschichte hinter der Idee

Gerhard Trummer hat eine Blumentopf-Stütze gegen Wind und Wetter erfunden. Bei "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 hat er nun nach Investoren gesucht.

Bei “2 Minuten 2 Millionen” präsentierte er die Blumentopf-Stütze nun den Investoren. Was die Investoren allerdings nicht wissen: Trummer kommt ganz alleine zum Pitch. Seine Frau, seine Familie und Freunde glauben nicht an den Erfinder aus Niederösterreich. Doch weit gefehlt.

Katharina Schneider von MediaShop findet die Idee super. Die Blumentopf-Stütze passe perfekt in das Portfolio von MediaShop. Sie bietet Trummer 20.000 Euro in Cash für 10 Prozent an und sichert ihm Unterstützung bei der Vorfinanzierung der Produktionskosten sowie im Vertrieb in Höhe von insgesamt 150.000 Euro an. Der Niederösterreicher freut sich über den unerwareteten Triumph: “Ich bin alleine hier. Es ist nimeand mitgefahren”, sagt er im Puls 4-Interview. “Kein Onkel. Keine Tante. Kein Bekannter sind mitgefahren, weil alle gesagt haben: ,Des wird eh nix’. Da haben sie sich getäuscht. Ich bin 1,76 Meter groß, aber ich fühle mich jetzt wie 2 Meter.” (VOL.AT)