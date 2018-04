Blumen, Pflanzen und vieles mehr

Koblacher Garten-Frühlingsmarkt war beliebtes Wochenend-Ausflugsziel

Koblach Der Obst- und Gartenkultur Verein Koblach organisierte am vergangenen Samstag wieder den beliebten Frühlingsmarkt. Viele Aussteller vom ganzen Ländle reisten an und verkauften ihre Produkte. Wer Ausschau hielt, um Haus, Wohnung und Garten zu schmücken, war beim Frühjahrsmarkt an der richtigen Adresse. Hier fanden sich viele Besucher ein, um sich von der bunten Vielfalt des Gebotenen inspirieren zu lassen.