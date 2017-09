Ein wenig fühlten sich die Gäste im altehrwürdigen Bildsteiner Gasthof Kreuz in eine Bar in der legendären Bourbon Street in New Orleans versetzt, als die Musiker Benni Bilgeri und Christoph Waibel ihre E-Gitarre und das Keyboard erklingen ließen. Und wie sie erklangen – unplugged, lautstark und auf höchstem musikalischen Niveau, ein Gitarrensolo jagte das andere, ein Hit den anderen. Gastwirt Stefan Tiefenbacher und Küchenchef Michael Fiebiger zeigten sich sehr erfreut, die Vorarlberger Blues-Größen in ihrer Gaststube zur „1. Blues Night im Kreuz“ willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihren Gästen, darunter auch Ehrenbürger Egon und Erna Troy, Starfotograf Werner Branz, Wolfgang Graf (Kiosk Kögl-Graf), Veronika Traber und Alois Thür, Martin Gierse (Zumtobel), Fritz Niederacher (Bootsservice) sowie Vizebgm. Walter Moosbrugger einen musikalischen, genussreichen Abend im Wallfahrtsort zu verbringen. „Wir Kreuzwirte“, so Stefan Tiefenbacher, „wollten durchaus auch einmal etwas Neues im beschaulichen Ort ausprobieren und die Blues-Night wird – nach den positiven Reaktionen unserer Gäste – auf jeden Fall wiederholt werden.“