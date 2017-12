Blues am Heiligen Abend im ProKonTra

Hohenems. Am Sonntag, dem 24. Dezember, geben die beiden Musiker von „Hems Harlem“ um 22 Uhr im Beisl des Kultur- und Kommunikationszentrums ProKonTra in der Kaiser-Franz-Josef-Straße 29 ihr schon traditionelles Weihnachtskonzert.

Die zwei Hohenemser Blues- und Rock-Legenden Walter Batruel und Dietmar Bitsche gründeten im Frühjahr 1998 das Duo „Hems Harlem“, wobei „Hems“ für die Heimatstadt der beiden und „Harlem“ für den schwarzen Einfluss ihrer Musik steht. Während Walter Batruel an der Gitarre, am Schlagzeug, an der Blues Harp und mit seinem Gesang zu hören ist, spielt Dietmar Bitsche Piano, E-Bass, Blues Harp und singt ebenfalls. „Zwei Mann, die ohne technischen Schnickschnack klingen wie eine ganze Band“, so Transmitter-Obmann Bernhard Amann.