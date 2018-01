Blümel für Balkan-Beitrittsperspektive ohne Datum

EU-Minister Blümel will erst anhand von Fortschritten urteilen

Für eine EU-Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten, ohne zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein Datum zu nennen, hat sich EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) ausgesprochen. "Es kommt auf die Fortschritte an, die erzielt werden. Ein klares Datum kann man deswegen noch nicht sagen", sagte Blümel am Mittwoch vor Journalisten im EU-Parlament in Straßburg.

Die ÖVP-FPÖ-Koalition habe “klar gemacht, dass wir für die Beitrittsperspektive der Westbalkanstaaten sind”, sagte Blümel. Österreich wolle für die EU-Kandidatenländer Anreize setzen und den Dialog aufrecht halten. “Das ist auch genuine österreichische Außenpolitik immer gewesen, nicht nur weil wir glauben, dass es für die Staaten am Westbalkan gut ist, sondern weil es auch für Österreich besser ist, wenn dieser Bereich Teil der gesamten Europäischen Union wird. Aber es hängt davon ab, inwieweit die Fortschritte in den einzelnen Ländern sind.”