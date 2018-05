Blümel: Auf EU-Ebene soll im System gespart werden

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide ÖVP) haben im EU-Hauptausschuss erneut ihre Position zum künftigen EU-Budget nach dem Brexit bekräftigt. Auf EU-Ebene solle im System und nicht bei den Menschen gespart werden, sagte Blümel nach Angaben der Parlamentskorrespondenz am Dienstag im Ausschuss.

Positiv im EU-Budgetentwurf habe Blümel die erhöhte Dotierung für den Schutz der Außengrenzen in der Höhe von rund 35 Mrd. Euro bewertet, was einer Steigerung von rund 200 Prozent entspreche. Neben personeller und finanzieller Stärkung der Außengrenzen brauche es aber auch eine politische Entscheidung, um sicherzustellen, dass Menschen, die es mit Hilfe von Schleppern bis an die Außengrenze der EU geschafft haben, nach entsprechender Versorgung wieder zurückgeschickt werden, stellte Kurz in diesem Zusammenhang fest.