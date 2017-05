Blue Monday Blues Band feierte JubilÃ¤um

Rankweil. (sie) Mit einem außergewöhnlichen Line up, mitreißenden Songs, brillanten Instrumentalpassagen, sowie heiteren Geschichten und Anekdoten aus 30 Jahren Bandgeschichte, fand im Alten Kino das Jubiläumskonzert statt.

Das hohe musikalische Niveau und die Spielfreude der fünf Musiker Thomas Keckeis, Joe Blocher, Hannes Schneeberger, Michael Wocher und Tibor Naphegyi versetzte das Publikum in gute Laune.

Obmann Christian Kopf und das Team des Alte Kinos gratulierten den hochkarätigen Musikern zum 30 jährigen Bestehen auf‘s herzlichste.

Beim großen Finale zelebrierte die Band gemeinsam mit den Special Guests Bernie Weber, Pägi Gächter, Wolfi Pachner und Bruno Miccolis eine mitreißende Version von „Thrill is gone“ und ließ es bei den Zugaben noch einmal so richtig krachen.

Unter den Besuchern waren Christoph Metzler, die Sopranistin Birgit Plankel, Gabriel Marte (Holzbau), Grafikerin Valeria Ölz, Spinning Wheels – Sängerin Lisa Ugrinovich, Sabrina Tschofen, Jelena Begonja, Gerold Pilz, Conny Mayerhofer, Sabine Zimmermann, Landschaftsgärtner Hansjörg Häusle, Markus Klocker, Martina Vith (Rankler Hof), Veronika Ess und Christopher Abbrederis.