Bludesch: Pkw übersehen – Unfall fordert zwei Verletzte

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr fuhr ein 74-jähriger PKW-Lenker aus Feldkirch auf der Gemeindestraße aus Schnifis kommend in die L50 ein und wollte in Richtung Feldkirch weiterfahren. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße (L50) in Richtung Feldkirch fahrenden PKW, welcher von einem 59jähriger Mann aus Satteins gelenkt wurde.

Der 59jährige Lenker konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des PKW. Beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Bludesch war mit einem Fahrzeug und 7 Einsatzkräften für die Aufräumungsarbeiten vor Ort.