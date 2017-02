Bludenzer Kampfrichter bei Rodel-WM im Einsatz

Voraussetzung für die Nominierung zu so einem Großereignis ist der Nachweis der Kampfrichterlizenz des Internationalen Rodelverbandes FIL. Helga Heinzle, Franz Enderle, Bertram Neyer, Walter Scheider, Bernhard Steu und Martina Steu besitzen neben anderen Funktionären des Vereins diese Lizenz und kamen bei der Weltmeisterschaft in den verschiedensten Funktionen zum Einsatz, konnten also so dieses Großereignis hautnah mitgestalten. Krankheitsbedingt leider nicht mit von der Partie war der frühere, langjährige Kampfrichterreferent des Vorarlberger Rodelverbandes Walter Scheider, der das Geschehen vom Fernsehschirm aus verfolgen musste. Außer bei der WM waren heimische Kampfrichter auch bei diversen anderen nationalen und internationalen Rodelrennen dabei.