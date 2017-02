Bludenz: Mario Leiter ist neuer SPÖ-Chef

Leiter freut sich über die Unterstützung seiner Partei: “Die Rückendeckung der Partei ist in der Politik sehr wichtig. Der Rückhalt durch die Mitgliederversammlung gab dem Vorstand die Möglichkeit sich neu zu formieren, eine Erneuerung zu forcieren und eine klare Zukunftsvision zu finden. Diese Entscheidung war richtig und gut, denn nur in dieser Geschlossenheit und klaren Ausrichtung können wir gute Arbeit für Bludenz leisten”, bedankt sich der Vizebürgermeister.

Bludenz will in Bewegung bleiben

Über seine Entscheidung als SPÖ-Spitzenkandidat in die Bürgermeisterwahl in Bludenz zu gehen, ist Mario Leiter äußerst zufrieden. “Bludenz braucht eine Veränderung, das inhaltslose Machtgeplänkel der derzeitigen Koalition bringt niemanden weiter und das Bild unserer Stadt nach außen leidet darunter. Als Gegenpol stehen wir für Verlässlichkeit und verantwortungsvolle Zukunftspolitik”, erklärt Leiter seine Entscheidung.

Große Zukunftspläne

Für die Zukunft plant der SPÖ-Chef, weiter mit den Menschen im Gespräch zu bleiben und die eigenen Ressorts zu stärken. “Wir stehen in besonderer Weise für gute Jugend-, Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik, draus erwächst eine Verpflichtung als politische Kraft, die unser Bludenz weiterbringt. Wir werden den Stil der Bürgerbeteiligung weiter pflegen, wie wir es beispielsweise im Rahmen des neuen Sicherheitskonzepts im Bereich Mobilität begonnen haben. 2020 wird die ÖBB-Werkstätte in Bludenz einziehen, in den nächsten Monaten öffnet das Stadthotel „dasTschofen“ und die Vinotheka Cecconi ihre Pforten. Bludenz ist in Bewegung, nutzen wir die Chance zur Veränderung.” (red.)