Bludenz: Gerhard Krump offiziell neuer Finanzstadtrat

Bürgermeister Mandi Katzenmayer kann in Bludenz wieder auf ein vollständiges Team bauen. Für Stadtrat Krump gelte es in erster Linie die Zukunftsmaßnahmen für das Stadtbudget, die im Dezember mit 32 von 33 Stimmen nahezu einstimmig beschlossen wurden, konsequent umzusetzen, so die Stadt via Aussendung. Zudem wurde von Katzenmayer ein neues Vereinsressort geschaffen. Kulturstadtrat Christoph Thoma übernimmt zusätzlich die Vereinsagenden der Stadt Bludenz. „Das war ein langer Wunsch meinerseits, einen Stadtrat für das Vereinswesen zu haben“, erläutert Mandi Katzenmayer und will damit den Bludenzer Vereinen noch mehr Service bieten. Für den neuen Vereinsstadtrat stehe der aktive Austausch mit den Vereinen im Vordergrund. Erste Impulse seien beim “Abend der Vereine” bereits gesetzt worden.

Die Stadt.Gespräche Für.Bludenz, der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern geht am Montag ab 9.00 Uhr mit Wirtschaftsstadtrat Hansi Bandl im Rathaus weiter. Dabei geht es um Betriebsansiedelung, den Standort oder aktuelle Stadtprojekte. Am 18. Mai um 19 Uhr im Gasthaus Fuchs spricht dann der Passauer CSU-Kreisvorsitzende Georg Steiner über Mobilisierung und Motivation sich am städtischen Leben zu beteiligen.