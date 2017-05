Waldbrände in Tirol – Überschwemmungen in OÖ

Heftige Regenfälle sorgten in Gmunden für Überschwemmungen - © APA

Blitzschläge haben am Dienstag zwei Waldbrände in Tirol ausgelöst. In Jenbach (Bezirk Schwaz) geriet eine Fläche von 300 Quadratmetern in Brand, auch in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) waren die Feuerwehren im Großeinsatz. Die Höhe der Sachschäden war vorerst nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Auch im oberösterreichischen Salzkammergut kam es zu Gewitterschäden.