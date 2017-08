Blitz und Sturm sorgten für Schäden im Bezirk Kitzbühel

Bei dem Unwetter in Kitzbühel wurde niemand verletzt. Das Blechdach wurde von der Feuerwehr abgetragen, entfernt und durch mehrere Plastikplanen provisorisch abgedeckt. Der Brand in Fieberbrunn konnte rasch gelöscht werden. Auch hier wurde niemand verletzt.

Ein Gewitter mit starkem Sturm hat am Donnerstag auch beim Jazzfestival Saalfelden den ersten Konzertabend im Zelt am Rathausplatz – einer von mehreren Veranstaltungsorten – etwas früher beendet als gewollt. Das Zelt wurde aus Sicherheitsgründen kurz nach 21.30 Uhr geräumt. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr der Pinzgauer Stadt nach dem Gewitter neun Einsätze, sagte Kommandant Ernst Schreder zur APA.

Dem Gewitter war ein heftiger Sturm vorangegangen. Als reine Vorsichtsmaßnahme wurde deshalb das Zelt am Rathausplatz evakuiert, informierte Polizeisprecher Thomas Landl. Es habe aber zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben bestanden. Laut Schreder war die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt bereits im Ausklingen, das letzte Konzert sei bereits beendet worden. Rund 50 Besucher hätten sich noch im Zelt befunden, die dann gebeten wurden, dieses – ohne Hektik – zu verlassen. “Das Zelt war aber ohnedies gut verankert”, so Schreder.

Tatsächlich Schäden hat der Sturm aber gleich an mehreren Stellen in Saalfelden verursacht. So stürzten zwei Bäume auf Autos, in denen sich zum Glück aber niemand befand. Bei einem Haus wurde laut Schreder der Kamin umgerissen und das Dach teilweise abgedeckt, auch einige Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert. Verletzte gab es nicht, die Höhe des Schadens war lauf Polizei vorerst nicht bekannt.

Im Vorarlberger Rheintal führte ein heftiges Sommergewitter am Donnerstagabend zu 15 Einsätzen der Feuerwehr. Sturmböen knickten mehrere Bäume, intensive Niederschläge füllten manche Keller und Garagen, teilte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle auf APA-Anfrage mit. Verletzt wurde niemand.

Die tiefschwarzen Gewitterwolken zogen gegen 18.00 Uhr etwas mehr als eine Stunde über Vorarlberg hinweg. Haupteinsatzgebiet war für die Feuerwehr das Rheintal, wo etwa in Höchst (Bez. Bregenz), aber auch in Meiningen und Frastanz (Bez. Feldkirch) umgestürzte Bäume von Straßen geräumt werden mussten. In Alberschwende – am Beginn des Bregenzerwalds – fiel ein Baum auf die Telefonleitung. Voll gelaufene Keller wurden vor allem aus dem Großraum Dornbirn gemeldet.

