"Blinde" Hellseherin sieht für 2018 weltbewegende Veränderungen

Was erwartet uns 2018? Was in der weiteren Zukunft? Baba Wanga war bis zu ihrem Tod 1996 die berühmteste Seherin Bulgariens. Seit ihrer Erblindung im Alter von 16 Jahren prophezeite sie viele Ereignisse, von denen ein großer Teil tatsächlich eintrat.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. 2018 ist nicht mehr weit! Das ist Baba Wanga, sie prophezeite viele Ereignisse, die wirklich eintraten. Dazu gehört auch der Untergang der Kursk, eines russischen Atom-Uboots. “Kursk wird mit Wasser bedeckt sein und die ganze Welt wird trauern”, so Baba Wanga.