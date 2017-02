„Blick & Klick“ an der Volksschule Edlach

Dornbirn. (mima) Kinder gehören im Straßenverkehr zu der am stärksten zu schützenden Gruppe, denn jährlich verunglücken hunderte Kinder allein auf Vorarlbergs Straßen. Welche Risiken der Straßenverkehr birgt, wurde kürzlich den Erstklasslern der Volksschule Edlach auf spielerische Weise bei der Aktion Blick und Klick des ÖAMTC vermittelt.

Mit Elektroauto durch die Turnhalle

In der Turnhalle der Volksschule zeigten Verkehrsexperten des ÖAMTC den Kindern das sichere Überqueren der Fahrbahn und zeigten auch die Gefahren auf, wenn man zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn läuft. In einem eigens dafür konstruierten Elektroauto wurde anschließend durch die Verkehrserzieher des ÖAMTC die Wichtigkeit eines Auto-Kindersitzes erklärt und gemeinsam mit den Kindern geübt. Die jungen Verkehrsteilnehmer waren mit vollem Eifer bei der Sache und sammelten neue Erkenntnisse. Um das Lernerlebnis zu vertiefen, erhielten die sechs- und siebenjährigen Kinder am Ende ein Malheft, in welchem die besprochenen Situationen nochmals nachgestellt sind und mit Buntstiften ausgemalt werden können.

Lernen durch Erleben

Blick & Klick ist eine österreichweite Verkehrssicherheitsaktion des ÖAMTC und richtet sich vor allem an Kinder der 1. Schulstufe. Verkehrserzieher erklären dabei den jungen Schülern das richtige Verhalten im Straßenverkehr und üben dies auch. Dafür stehen eine simulierte Fahrbahn mit Kreuzungsbereich und Zebrastreifen sowie aufblasbare Autos zur Erarbeitung der “Sichtlinie” zur Verfügung. Dabei gilt der bewährte ÖAMTC-Grundsatz “Lernen durch Erleben” und die Kinder lernen das Verhalten durch aktive Teilnahme und Übungen.