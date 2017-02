Blick auf das Gemeindezentrum

Neben den alltäglichen Arbeiten in einer Gemeinde ist, und das verständlich, das neue Gemeindezentrum sehr präsent. Die Außenarbeiten am neuen Gemeindehaus sind abgeschlossen, die Innenarbeiten laufen auf Hochtouren. Da werden Elektroleitungen eingezogen und der Innenausbau macht große Fortschritte. Zudem wurden die Möbel in Auftrag gegeben. Der Einzugstermin naht und bis zur offiziellen Eröffnung am Sonntag, den 21. Mai soll alles perfekt sein. Dann dürfen sich die Musikantinnen und Musikanten über einen neuen Proberaum mit Nebenräumen freuen. Ab Herbst werden dann die Jüngsten des Gemeindezentrums ihr neues Heim mit Leben erfüllen. Die jetzige Spielgruppe wird zu einer Kleinkindbetreuung anwachsen. Und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung können noch im Frühjahr in ihre Räume umsiedeln. Neben dem Hauptaugenmerk „Gemeindezentrum“ stehen aber noch weitere Arbeiten und Herausforderungen an. Das Projekt „Kanalkataster“ umfasst die Überprüfung aller Kanalleitungen. Die Brazer Feuerwehr braucht ein neues Auto, über das bereits noch im Februar entschieden wird. Die Lieferung soll dann in einem Jahr erfolgen.