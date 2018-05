Bleiburg-Treffen - Behörden und Kirche dementieren Vorwürfe

Behörden und Kirche haben am Mittwoch in Klagenfurt die Vorwürfe im Zusammenhang mit der kroatischen Gedenkveranstaltung am Loibacher Feld bei Bleiburg zurückgewiesen. Der vom Verfassungsjuristen Bernd Christian Funk geäußerte Verdacht des Amtsmissbrauchs durch die Polizei sei "völlig haltlos", sagte Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß bei einer Pressekonferenz.

Funk hatte von “absichtlichem Wegschauen” der Behörden gesprochen, was einen Amtsmissbrauch darstellen könne. Kohlweiß meinte dazu, allein im vergangenen Jahr habe es im Zusammenhang mit dem Treffen zwölf Anzeigen nach dem Verbotsgesetz und mehrere zusätzliche Anzeigen gegeben: “Das kommt nicht vom Wegschauen.” Sie werde das auch “nicht so stehen lassen” und habe bereits veranlasst, dass die Einsätze der vergangenen Jahre am Loibacher Feld in einer Sachverhaltsdarstellung zusammengefasst und der Staatsanwaltschaft übermittelt werden. Diese werde dann überprüfen, ob ein Missbrauch der Amtsgewalt vorliege, denn darüber entscheide in Österreich immer noch die Justiz.

Bei der Veranstaltung am Samstag werden laut Kohlweiß fast 300 Polizeibeamte im Einsatz sein. Es wird eine stationäre und mobile Videoüberwachung installiert, auch sei die Möglichkeit der Verhängung von Aufenthaltsverboten samt sofortiger Abschiebung gegeben. Sollten verbotene Abzeichen getragen werden, werde man einschreiten, sagte Kohlweiß, sie wies aber darauf hin, dass Ustascha-Uniformen und -Symbole in Österreich nicht verboten seien. Schwierig sei es mit dem sogenannten kroatischen Gruß, der dem Hitlergruß sehr ähnlich sei. “Darüber streiten Historiker und Gutachter.” Man werde hier im Zweifelsfall aber eher einschreiten.

Für die katholische Kirche betonte der Ordinariatskanzler der Diözese Gurk-Klagenfurt, Jakob Ibounig, dass es bei der Gedenkmesse selbst nie Anlass für Kritik gegeben habe. Man habe daher auf Anfrage der kroatischen Bischofskonferenz die Erlaubnis zur Messfeier wieder erteilt. Gleichzeitig spreche man sich entschieden gegen jede Form der politischen oder nationalistischen Instrumentalisierung der Gedenkfeier aus, so Ibounig. Diese Haltung habe die Kirche in Kärnten seit dem Totengedenken im vergangenen Jahr gegenüber der kroatischen Bischofskonferenz ebenso deutlich gemacht wie gegenüber den Behörden und dem Mauthausen-Komitee. Die kroatische Kirche und der Veranstalter seien schriftlich aufgefordert worden, eine Reihe von Maßnahmen zu treffen. Diese reichen vom Verbot politischer Reden bei der Feier über ein Uniformverbot bis hin zum Verbot des Alkoholausschanks. Diese Forderungen seien sämtlich erfüllt worden. Das Ja der Kirche zum Totengedenken sei kein bedingungsloses, unterstrich Ibounig: “Was da aufgetaucht ist, kontaminiert den Kern und die Würde der Feier.”

Bezirkshauptmann Gert Klösch erklärte, aus rechtlicher Sicht sei ein Verbot der Veranstaltung nicht möglich, weder nach dem Veranstaltungs- noch nach dem Versammlungsgesetz, dies sei auch die Rechtsansicht des Innenministeriums. Auch der Devotionalienverkauf in Zelten, wie er in den vergangenen Jahren stattgefunden habe, sei erlaubt, dies werde es aber in diesem Jahr nicht geben, habe ihm der Veranstalter mitgeteilt. Im Zentrum von Bleiburg findet am Samstag eine Gegendemonstration statt, laut Klösch erwarten die Veranstalter “150 bis 400 Teilnehmer”.

Das Thema beschäftigte am Mittwoch auch den Kärntner Landtag. SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser kritisierte die Gedenkveranstaltung in der Aktuellen Stunde zu Thema “Gedenkkultur in Kärnten” als “einen der größten rechtsextremen Aufmärsche”, dessen Zweck es sei, “Geschichte zu klittern und Verbrechen des Ustascha-Regimes zu relativieren.” FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann sagte, es sei “allen Opfern mörderischer Verbrechen zu gedenken, egal, ob sie Opfer von linken oder rechten Extremisten” gewesen seien. Sein Stellvertreter, Christian Leyroutz, sagte, faschistische Zeichen hätten am Treffen nichts zu suchen: “Aber ein Verbot der Veranstaltung wäre ein falsches Zeichen, um der verschleppten und getöteten Zigtausenden zu gedenken.” ÖVP-Klubobmann Markus Malle meinte, es sei zu “verurteilen, wenn Gedenkveranstaltungen politisch missbraucht oder tendenziös vereinnahmt” würden, auch für ihn haben faschistische Symbole, Abzeichen oder Handzeichen keinen Platz bei dem Treffen. Und der Team Kärnten-Abgeordnete Harmut Prasch sprach wörtlich von einer “Faschistenparty”, die auf das Schärfste zu verurteilen sei: “Es gilt, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Treffen zu verhindern.”