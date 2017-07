Blechbläserkonzert mit Orgel in der Pfarrkirche Franz Xaver in Lochau

Das Blechbläserquartett „Deciso Brass“ besteht seit 2014 aus vier professionellen Musikern, die an verschiedenen Musikschulen in Vorarlberg und Süddeutschland bzw. im Sinfonieorchester tätig sind: Katharina Bertsch-Weber (Trompete/Trompetenlehrerin an der Musikschule Leiblachtal in Hörbranz), Margit Csökmei (Trompete/koordinierte Solotrompeterin Schwedisches Kammerorchester Örebro), Volker Bereuter (Posaune/Posaunenlehrer an der Musikschule Hard) und Markus Mikusch (Euphonium/Dozent für Euphonium an der Leopold Mozart Universität in Augsburg).

Die Besucher erwartet ein buntgemischtes Programm von Händel, Vivaldi, Rodrigo, Sparke u.a. sowie solistische Einlagen von Matthias Burth an der Orgel.

Konzert am Samstag, 8. Juli, in der Pfarrkirche Lochau um 20.15 Uhr nach der Abendmesse. Der Eintritt ist frei – Spenden sind herzlich willkommen!