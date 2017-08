Blecha reicht gesetzliche Anpassung der Pensionen nicht aus

Vor allem kleinere Pensionen sollen erhöht werden - © APA

Der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, Karl Blecha, will die zu erwartende Pensionserhöhung nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht akzeptieren. Die voraussichtlichen 1,6 Prozent bezeichnete Blecha am Montag als “nicht ausreichend”. Er will vor allem kleine und mittlere Pensionen stärker anheben.