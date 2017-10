Blau Weiß Linz trennte sich von Trainer Gorenzel

Zwölf Punkte in 15 Spielen waren nicht genug - © APA

Der Erste-Liga-Club Blau Weiß Linz hat am Montag die Trennung von Trainer Günther Gorenzel vermeldet. Nach einer “intensiven Analyse” habe man entschieden, den 46-Jährigen zu beurlauben, hieß es in einer Club-Aussendung. Gorenzel hatte Blau Weiß im Juni übernommen, der Verein liegt in der Tabelle der zweithöchsten Fußball-Spielklasse aber nur am neunten und damit vorletzten Platz.