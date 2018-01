Blau machen mit Shibori

Mit der japanischen Färbe-Technik lassen sich individuelle Muster auf Textilien zaubern.

Dornbirn. Kinderseite. In Japan wurden so Kimonos gefärbt – wir verwandeln damit weiße T-Shirts, Kissenbezüge und Co in gemusterte Unikate. „Shibori“ heißt die Technik, bei der durch Falten, Wickeln oder Abbinden helle Muster auf blau gefärbtem Stoff entstehen. In Japan wurde die Technik ab dem sechsten Jahrhundert verwendet – arme Leute setzten Shibori ein, um damit alte Kleider neu aussehen zu lassen. Später wurden feine Seiden für Kimonos auf diese Weise eingefärbt.