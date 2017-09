Blatt: Trump bereitet Ausstieg aus Südkorea-Handelspakt vor

Zwar sei es noch möglich, dass Trump sich entscheide, die 2012 in Kraft getretene Vereinbarung beizubehalten, während über ein neues Regelwerk verhandelt werde. Aber die internen Vorbereitungen auf eine Kündigung seien schon weit vorangeschritten. Es sei sogar möglich, dass die offizielle sechsmonatige Ausstiegsprozedur schon in den nächsten Tagen eingeleitet werde, hieß es weiter. Damit könnten wirtschaftliche Spannungen zu einem Zeitpunkt drohen, an dem beiden Staaten angesichts der nordkoreanischen Provokationen an einem engen Schulterschluss gelegen sein müsste.

Auf Betreiben Washingtons laufen zurzeit bereits Neuverhandlungen über den nordamerikanischen Handelspakt NAFTA mit Mexiko und Kanada. Trump stößt sich vor allem am großen Defizit im Handel mit Mexiko. Ähnlich ist es im Fall Südkorea.

