„Blasmusik traditionell“ trifft „Blasmusik rockt!“

BRAZ Ganz neue Wege beschritt der Musikverein Braz beim diesjährigen Frühjahrskonzert.

Bereits beim Eintreten in die Klostertalhalle wurde den Besuchern bewusst, dass dieser Konzertabend ganz anders sein würde als die vorherigen. So nahmen die Besucher auch auf der Bühne Platz und der Musikverein saß im Publikumsraum, umgeben von riesigen Lichttraversen, Leinwand mit Beamer und so manchen technischen Effektgeräten.

Nach der Begrüßung durch Obfrau Marion Vonbank und Obmann Markus Burtscher traten die Damen des Musikvereins ins Rampenlicht und präsentierten stolz ihre neuen Musikantendirndl. Auch die musikalische Begrüßung mit dem „Fliegermarsch“ konnte sich akustisch sehen und hören lassen, gefolgt von den Stücken „Cry oft he Last Unicorn“ und „Legenda Rumantscha“. Alle drei Stücke könnte man in die traditionelle Konzertliteratur der Blasmusik einordnen und wurden von dem klangstarken Orchester sehr gut und harmonisch gespielt.

Let`s rock!