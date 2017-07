“Blanker Betrug”, Hetze”: NBZ-Dincer attackiert Kurz wegen Islam-Kindergarten-Studie massiv!

Beamte des Ressorts von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, das die Kindergarten-Islam-Studie in Auftrag gegeben hatte, sollen inhaltliche Korrekturen vorgenommen haben, die eine möglichst ungünstiges Bild in den Islam-Kindergärten darstellen sollten. Dem “Falter” liegt das Word-Dokument inklusive Korrektur-Modus vor. Demnach wurden etwa Passagen, wo die Qualifikation der Pädagogen gelobt wurde, gestrichen und umgedeutet.

“Blanker Betrug, Hetze”

NBZ-Bundesparteiobmann Adnan Dincer äußert nun in einer Aussendung massive Kritik. Die veröffentlichten Unterlagen würden das von Kurz geführte Ministerium massiv belasten. Dincer an Kurz gewandt: “Sie können die Studie annehmen oder ablehnen, jedoch nicht Ergebnisse der Studie mit dem Autor der Studie umändern und umschreiben, bis sie zu ihren Gunsten ausfällt.” Derartiges, so der NBZ-Chef, würde keiner wissenschaftlichen Methodik würdig sein – und sei blanker Betrug sowie gezielte Hetze gegen eine bestimmte Religionsgemeinschaft und deren Einrichtungen.

NBZ stellt Kurz’ Integrität in Frage

Die Tatsache, dass Kurz diese Studie auch oft als Grundlage für politische Agitation gegen islamische Kindergärten verwende, lasse “durchaus” seine Integrität sowie den Wahrheitsgehalt seiner Äußerungen anzweifeln. Dincer zitiert in diesem Zusammenhang Kurz selbst: “Wie so oft in der Politik kann man sich jede Studie schreiben lassen die man möchte, um die eigene Meinung zu untermauern“.

Rücktritt nahegelegt

Aufgrund Kurz’ Aussagen sowie der “publik gewordenen Unterlagen bezüglich der Kindergartenstudie” erhebt die NBZ nun den Vorwurf, dass Kurz das “österreichische Volk” bewusst mit abgeänderten Studien sowie überspitzten Bezeichnungen täuschen wolle – um “auf dem Rücken einer Minderheit eine salonfähig gewordene islamophobe Grundhaltung als Wählermagnet zu nutzen”. Die NBZ fordert nun eine klare ausführliche Stellungnahme des Ministeriums sowie von Sebastian Kurz selbst. Sollten sich die erhobenen Vorwürfe bestätigen, fordert die NBZ Kurz zum unverzüglichen Rücktritt auf.