Bläserseminar – Musik hat viele Gesichter

Das diesjährige Jungbläserseminar in Bezau stand ganz unter dem Motto „Musik hat viele Gesichter“. Bezirksjugendreferent Klaus Greiderer begrüßte im Namen des Blasmusikverbandes alle Familien, Angehörigen, Freunde und Bekannte der Jungmusikanten. Er berichtete von den vergangen vier Probetagen, den Vorkommnissen und den Mordsspaß den sie miteinander gehabt hatten. Gleich zu Beginn wurde das Publikum in eine rhythmische Klatsch- und Aufwärmrunde, die es übrigens in sich hatte, mit einbezogen.

Übung macht den Meister

Als ein Gesicht der Musik wurde, dass Üben vorgestellt. Emotionen und Momente wurden während der Proben fotographisch festgehalten und den Konzertbesuchern in Großbildern präsentiert. Ca. fünfzig aufgeregte Mädchen und Jungs erschienen bunt gekleidet auf der Bühne. Diese waren zuvor in den Registerproben von ihren Lehrern motiviert und musikalisch gefordert, dann schlussendlich zu einer passablen Blasmusikkapelle zusammengeführt worden. Kapellmeister Martin Ritter der die Gesamtleitung inne hatte, wurde von Isabella Lingg beim Saxophonregister, Jodok Lingg hohes Blech, Bertram Waldner tiefes Blech, Reinhard Fetz Klarinetten, Philipp Nesensohn Flöten, Christian Beemelmans Horn und Veronika Köb beim Schlagwerk unterstützt. Mit ausgesuchten Konzertstücken wie“ Hungarian Dance No.5“, „Tage wie diese“ oder die „SMS Polka“ wurden die Zuhörer erfreut. Auch die zwischendurch vorgetragenen Register-Ensemblestücke wurden mit großem Applaus belohnt.

Ein großes Dankeschön kam am Schluss von den Schülern an die Lehrer und nach einem gelungenen Konzert wurden alle zum inzwischen schon fast traditionellen Hamburger-Essen auf dem Schulhof eingeladen.