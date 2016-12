Flugschreiber von abgestürzter Tupolew gefunden

Satelliten-Visualisierung des Unglücksorts - © APA (AFP)

Zwei Tage nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer haben Suchmannschaften einen der beiden Flugschreiber gefunden. Das Gerät wurde in der Nacht auf Dienstag 17 Meter unter der Meeresoberfläche geortet, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Die Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Sotschi nach Syrien mit 92 Menschen an Bord abgestürzt.