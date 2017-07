Black Power und Kunst: Neue Schau in Tate Modern

Neue Ausstellung im Londoner Tate Modern - © APA (AFP)

Wie reagierten afroamerikanische Künstler auf die turbulenten Ereignisse und Umwälzungen der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King und anderen in den USA? Diese Frage steht im Mittelpunkt der neuen Ausstellung “Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power” in der Tate Modern in London, die an diesem Mittwoch (12. Juli) eröffnet wird und bis 22. Oktober zu sehen ist.