Black Friday - Das Milliardengeschäft mit dem neuen Schnäppchentag

Erst schwappten der Valentinstag und Halloween von Amerika nach Deutschland. Jetzt fasst auch der in den USA für seine Rabattschlachten bekannte Black Friday hierzulande Fuß - und mit ihm das Online-Gegenstück, der Cyber Monday.

Start in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäftes

Immer mehr Händler beim Rabattmarathon

Rummel um Black Friday ändert Einkaufsverhalten

Es wird zu kühlem Kopf geraten

Experten mahnen zu Vorsicht

Namensherkunft unbekannt

Ungewiss ist trotz der wachsenden Bedeutung des Tages, woher der Name Black Friday eigentlich stammt. Eine Theorie ist, dass der Name auf die Menschenmassen in den Straßen und Einkaufszentren zurückzuführen ist, die an diesem Tag in vielen amerikanischen Metropolen unterwegs sind. Eine andere erklärt den Namen damit, dass die Händler an diesem umsatzstarken Tag die Chance haben, in die Gewinnzone zu kommen – also schwarze Zahlen zu schreiben.