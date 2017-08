BKA warnt 500 österreichische Unternehmen vor CEO-Betrug

Datensätze von insgesamt 5.000 Firmen wurden Ziel von Angriffen - © APA (Symbolbild/dpa)

Das Bundeskriminalamt (BK) wird in den kommenden Tagen per E-Mail 500 Unternehmen in Österreich vor CEO-Betrügereien warnen. Das kündigte das BK am Mittwoch an, nachdem im Rahmen internationaler Ermittlungen Datensätze von insgesamt 5.000 Firmen erhoben wurden, die offenbar Ziele betrügerischer Angriffe werden sollen.