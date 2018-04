Bizau spielt in einer eigenen Liga, aber Aufstieg ist ungewiss

Vor dem Auswärtsspiel in Brederis hat der überlegene Landesliga-Tabellenführer FC Bizau vierzehn Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten. Der Aufstieg der Hinterwälder ist aber noch ungewiss.

Sportlich ist die Rückkehr von Landesliga-Tabellenführer FC Bizau in die Vorarlbergliga praktisch fix. Die Hinterwälder führen vor dem Auswärtsspiel in Brederis (Samstag, 16 Uhr, Römerstadion) klar vor Meiningen und auf den Dritten hat die Geiger-Truppe beruhigende 14 (!) Zähler Vorsprung. Das Bizauer Bergstadion ist aber laut den VFV Mindestanforderungen für die Vorarlbergliga-Spiele zu schmal und daher ist der Aufstieg noch ungewiss. Der Fußballverband wird über diese Causa Bizau in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen müssen, in welcher Liga sie ab Sommer spielen werden. Brederis ist in der Landesliga im gesicherten Mittelfeld und kann für die neue Saison schon planen. Brederis wartet immer noch auf den ersten Erfolg im Frühjahr und will den Spitzenreiter Bizau ärgern.