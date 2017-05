Bizarres Faust-Spektakel von Gilliam in Berliner Staatsoper

"La damnation de Faust" muss durch den braunen Sumpf - © APA (dpa)

Faust verkauft seine Seele an die Nazis und Gretchen wird in ein Konzentrationslager deportiert: Monty Python-Mitbegründer Terry Gilliam hat Goethe tief in den braunen Sumpf gezogen. Hakenkreuz und Hitlergruß, braune Uniformen und gelbe Davidsterne – der Amerikaner lässt in seiner Version von Hector Berlioz’ “La Damnation de Faust” an der Berliner Staatsoper die SA-Puppen tanzen.