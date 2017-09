Bittere Tränen: Sarah Lombardi weint im TV

Die Sängerin musste seit der Trennung viel einstecken. Im RTLII Format “Echt Familie – Das sind wir” weint sie bittere Tränen. Es kommt eine Seite von ihr zum Vorschein, die man so noch nicht kennt. Vor laufender Kamera bricht die Sängerin in Tränen aus. Die Sängerin verrät: “Ich mache mir bei vielen Sachen Druck in meinem Leben”. In einem Psychologen Gespräch schafft es die 24-Jährige sich zu öffnen. Das Leben als Alleinerziehende belastet Sarah stärker als erwartet.



Die Sängerin leide unter enormen Selbstzweifel

In der Doku-Soap offenbart Lombardi das Erstemal, dass ihre Selbstzweifel bereits ins ihrer Kindheit begann. “Ich erinnere mich daran, dass ich oft Briefe geschrieben habe und oft daran gezweifelt habe, geliebt zu werden.”