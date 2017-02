Bitte nicht einsperren! – Polizei möchte Unschuldigen beruhigen

Mann schrieb nach Personenkontrolle Postkarte an Beamte in Bayern. - © APA

Eine Kontrolle auf einem Bahnhof in Niederbayern hat vergangene Woche einen Mann mittleren Alters in Unruhe versetzt. Er wandte sich per Postkarte an die Polizei und bat, nicht eingesperrt zu werden. Dabei “wollte” die Polizei gar nichts von dem ihr namentlich nicht bekannten Mann, den sie nun über Facebook zu beruhigen versucht: “Kein Strafverfahren – kein Gefängnis!”, postete sie am Donnerstag.