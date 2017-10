„Bitte lächeln!“ – Gratis Bewerbungsfoto in der aha Gewinnbox

Die aha card verlost gemeinsam mit der VLV ein professionelles Bewerbungsfoto inklusive Friseurbesuch. aha card-InhaberInnen können bis 23. Oktober 2017 mitspielen unter www.aha.or.at/gewinnbox.

Bewerbungsfoto-Aktion im aha

Für alle, die nicht gewinnen, gibt es in der Woche vom 20. bis 24. November 2017 wieder die gratis Bewerbungsfoto-Aktion des aha. An vier Terminen können sich Jugendliche im aha Dornbirn, Bregenz und Bludenz sowie im Graf Hugo in Feldkirch professionell ins Szene setzen lassen.

Infos unter www.aha.or.at/bewerbungsfoto

