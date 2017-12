Bitcoin-Kurs stieg 2017 um 1.400 Prozent

Die Kryptowährung Bitcoin ist der Überflieger des Jahres 2017. Selbst Privatanleger stecken mittlerweile Geld in die früher nur bei Computernerds bekannte Devise. Das rund 1.400-prozentige Bitcoin-Kursplus auf derzeit etwa 14.300 Dollar ruft allerdings Politiker und Aufsichtsbehörden rund um den Globus auf den Plan. Die Regulatoren wollen den bisher völlig unregulierten Bitcoin-Handel zügeln.

In der EU soll es etwa strengere Regeln für Handelsplattformen geben, auf denen Kryptowährungen gehandelt werden. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire will die Regulierung des virtuellen Geldes sogar auf die Agenda des kommenden G20-Gipfels im April setzen. Gleichwohl schließen Marktteilnehmer nicht aus, dass der Bitcoin-Preis weiter steigt. Analysten der Saxo Bank halten einen Kurs von 60.000 Dollar für möglich.

“Die wesentlichen Faktoren für die zukünftige Entwicklung von Kryptowährungen bestehen darin, wie der Staat in die Entwicklung eingreift”, erklärt Christian Nolting, Investmentchef der Deutschen Bank Wealth Management. Bereits im Herbst hatten Aufsichtsbehörden in China dem Handel mit Kryptowährungen ohne Vorwarnung einen Riegel vorgeschoben. Einige Betreiber von Krypto-Börsen warfen daraufhin das Handtuch. In Südkorea, einem der weltweit größten Märkte für virtuelles Geld, ist sogar ein komplettes Verbot im Gespräch. “Sollte tatsächlich ein Verbot ausgesprochen werden, könnte dies für große Ernüchterung in der digitalen Währungswelt sorgen”, ist sich Timo Emden, Deutschland-Chef des Onlinebrokers DailyFX, sicher. “Dies wäre als klarer Rückschritt zu werten.”