Bisher vier Millionen Euro Förderung für E-Autos abgeholt

2.380 Förderanträge von Privaten sind bisher für eine Ankaufprämie eingegangen. Gemeinsam mit den Automobilimporteuren fördert das Verkehrsministerium den Erwerb von privaten E-Autos mit bis zu 4.000 Euro.

Österreich sei Europameister bei den E-Autos, sagt Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) in einer Aussendung. Seit Jahresbeginn wurden 4.674 reine Elektroautos und Hybride neu zugelassen, eine Steigerung von mehr als 45 Prozent im Vergleich zu 2016. E-Autobesitzer sparen im Schnitt 500 bis 600 Euro an Treibstoffkosten pro Jahr und auch Wartung und Versicherung seien günstiger, so Klimafonds-Geschäftsführerin Theresia Vogel.

Der private Kauf von Autos mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb wird mit 4.000 Euro gefördert. Käufer von Hybridfahrzeugen erhalten 1.500 Euro. Die Anschaffung eines E-Zweirads wird mit 750 Euro unterstützt. Die Förderungen können für seit 1.1.2017 erworbene Fahrzeuge mit alternativem Antrieb beantragt werden. Der Kauf eines “intelligenten Ladekabels” oder einer “Wallbox”-Ladestation wird mit 200 Euro unterstützt.

