Verborgen hinter Packpapier: Texte von Anne Frank entziffert

Mehr als 70 Jahre lang waren zwei Seiten des weltberühmten Tagebuches von Anne Frank dicht verklebt. Die Texte darauf waren verborgen hinter dickem braunem Packpapier. Doch nun sind die bisher unlesbaren Zeilen des jüdischen Mädchens veröffentlicht worden. Die Amsterdamer Anne Frank Stiftung präsentierte am Dienstag die Texte, die mit digitaler Fototechnik lesbar gemacht wurden.

Die damals 13-jährige Anne hatte auf den zwei Seiten am 28. September 1942 anzügliche Witze und eine Passage über Sexualität notiert. Auf Seite 78 ihres ersten rotkarierten Tagebuchs habe sie “geschmiert”, schrieb Anne. Daher nutze sie den Platz für “derbe Witze”. Ein Beispiel: “Wissen Sie, wozu die deutschen Wehrmachtsmädchen in den Niederlanden sind? Als Matratzen für die Soldaten.”

“Die Texte sagen uns nicht wirklich etwas Neues über Anne Frank”, sagt der Direktor der Anne Frank Stiftung, Ronald Leopold. “Sie ist ein 13-jähriges Mädchen in der Pubertät.” Über Sexualität hat sie auch an anderer Stelle geschrieben. Aber ihr Stil verrät doch viel über die beginnende Schriftstellerin. Denn das wollte Anne werden, schrieb sie später in ihrem Tagebuch.