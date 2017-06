Bisher mehr als 700 Bewerber für Düringers Liste G!ILT

Düringer ortet Bedarf an Systemveränderung - © APA (Archiv)

Mehr als 700 Menschen haben sich bisher als potenzielle Kandidaten für die Gruppe G!LT des Kabarettisten und Schauspielers Roland Düringer gemeldet, die bei der Nationalratswahl am 15. Oktober antreten will. Dies berichtete Düringer, der vor allem bisherige Nichtwähler ansprechen möchte, am Donnerstag.