Bisher 38 Tote nach Flugzeugabsturz in Kirgistan geborgen

Rund 700 Menschen sind im Einsatz - © APA (AFP)

Nach dem Flugzeugabsturz in Kirgistan sind die Bergungsarbeiten am Dienstag fortgesetzt worden. Etwa 700 Menschen seien im Einsatz. Wie die Agentur Interfax unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Bischkek berichtete, wurden bisher 38 Tote gefunden, darunter mindestens 15 Kinder. Außerdem seien zahlreiche Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht worden.