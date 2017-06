Bischöfe starteten Vollversammlung in Mariazell

Sicherheit sei auch ein Thema für die Kirche, so Schönborn - © APA

Die heimischen Bischöfe haben am Montagnachmittag in Mariazell ihre Vollversammlung begonnen. Zum Auftakt der dreitägigen Beratungen stand das Thema “Sicherheit” am Programm, wie es in einer Aussendung der “Kathpress” hieß. Dazu waren “hochrangige Experten aus Militär und Exekutive” eingeladen. Sicherheit sei ein Thema auch für die Kirche, sagte Kardinal Christoph Schönborn.