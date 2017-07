Bis zu 35 Grad – Ländle wird zum “Backofen”

Es wird heißt im Ländle: Unter Föhneinfluss scheint am Dienstag im Ländle nahezu ungetrübt die Sonne, vormittags teilweise von einem wolkenlosen Himmel. Nachmittags tauchen ein paar Quellwolken über den Bergen auf, Schauer oder Gewitter sind aber bis Sonnenuntergang ziemlich unwahrscheinlich. Es wird heiß. Tiefstwerte: 16 bis 21 Grad. Höchstwerte: 30 bis 35 Grad.

Und so geht’s mit dem Wetter weiter

Von der Schweiz her dürften am Mittwoch bis in den Vormittag hinein erste Schauer und Gewitter queren. Dann sollte es für einige Stunden trocken und recht sonnig sein, ehe es im Laufe des Nachmittags erneut schauer- und gewitteranfällig wird. Es wird sehr warm und drückend schwül. Tiefstwerte: 17 bis 21 Grad, Höchstwerte: 26 bis 30 Grad.

Donnerstag: Es bleibt laut ZAMG schwülwarm und wechselhaft: Sonne und teils dichtere Wolken wechseln einander ab. Erste Schauer und Gewitter sind unter Umständen bereits am Vormittag möglich, am Nachmittag treten sie häufiger auf. Freitag: Nach einem durchwegs sonnigen Vormittags entstehen Quellwolken und daraus voraussichtlich nur lokale Schauer oder Gewitter. Weiterhin hochsommerlich warm. Samstag: Es ändert sich nichts: Der Vormittag verspricht viel Sonne, nachmittags aber muss man in der schwülwarmen Luft mit der Entstehung von Schauern und Gewittern rechnen.