Bis zu 3.000 Meter hohe Aschewolke über Vulkan Kilauea

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt Asche in die Luft. Eine riesige graue Wolke von bis zu 3.000 Metern Höhe war in den frühen Abendstunden am Donnerstag (Ortszeit) über dem Berg zu sehen, wie der Zivilschutz auf Twitter berichtete.

Der Wind könne die Asche in Richtung des Orts Pahala südwestlich des Vulkans treiben, warnte die Behörde. Die Anrainer sollten vorsichtshalber ihre Häuser nicht verlassen und die Fenster geschlossen halten. Lava trat demnach weiter aus Erdspalten aus. Mehrere Lavaströme flossen in den Pazifik.

Seit Anfang Mai speit der Kilauea Lava aus dem Krater und aus Erdspalten. Auf der Inselgruppe Hawaii liegen mehrere Vulkane, der Kilauea ist einer der aktivsten der Welt.