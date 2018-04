Bis zu 25 Grad - Jetzt wird es vorsommerlich!

Der Montag startet zwar noch bewölkt - doch dann geht es mit den Temperaturen steil bergauf. Bis zu 23 Grad sind möglich!

Vorsommerliche Temperaturen erwarten uns diese Woche im Ländle: Am Montagnachmittag gibt es aber noch ein paar Regenschauer, wenn diese auch weniger verbreitet auftreten als vormittags. Die Schneefallgrenze liegt auf zirka 2000 Meter. Aufhellungen sind möglich, aber nur ganz lokal, meist bleiben die Wolken in der Überzahl. In der Nacht auf morgen hören die Schauer ganz auf und die Wolken lockern mehr und mehr auf. Höchstwerte: 10 bis 15 Grad. Kommende Nacht: Über Nacht klingen die Regenschauer langsam ab, am Bodensee ist die zweite Nachthälfte wahrscheinlich schon trocken. In der Früh bleiben ein paar Restwolken über. Tiefstwerte: 3 bis 7 Grad.

Dienstag Der Dienstag fängt mit etwas Restbewölkung in Form von Hochnebelfeldern an, die sich aber bald zurückbilden. Je weiter der Tag fortschreitet, desto sonniger wird es, übrig bleiben nur ein paar Haufenwolken an den Bergen. Der Nachmittag bietet bereits strahlend sonniges Wetter. Auch mit den Temperaturen geht es schon wieder bergauf. Tiefstwerte: 5 bis 9 Grad, Höchstwerte: 16 bis 20 Grad.

Mittwoch Zunehmender Hochdruckeinfluss und damit Abtrocknung der Luftmasse. Es erwartet uns nach Auflösung von lokalen Frühnebelfeldern ein sehr sonniger, frühlingshaft warmer Tag mit nur harmloser, hauchdünner Schleierbewölkung. Allerdings beginnt der Tag noch recht frisch, Tiefstwerte: 2 bis 6 Grad. Höchstwerte: 17 bis 22 Grad.