Bis zu 13 Pestizide in Superfoods nachgewiesen

Cranberries können leicht durch Johannisbeeren ersetzt werden - © APA (AFP/Getty)

Bei einem Test von sogenannten Superfoods sind bis zu 13 Pestizide auf Goji-Beeren nachgewiesen worden. Bei Chia- und Leinsamen wurden Überschreitungen der gesetzlichen Pestizid-Höchstwerte festgestellt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Auch Schwermetalle fanden sich in den Produkten. Die Untersuchungen wurden von Global 2000, Südwind und der Arbeiterkammer Niederösterreich durchgeführt.