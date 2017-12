Bio-Markt in d´r Gass und im Hirschengarten

An den 28 Ständen fanden sich Kreatives, Kräuter, Kunst und Köstlichkeiten. Aussteller aus der Region boten von Weihnachtsdekorationen und –figuren, Naturkosmetik, Engeln, Kerzen aus Holz und Geschenkskörben mit Bioprodukten über allerlei Strickwaren, Plüschtieren, Häkeldecken und Bio-Kosmetikartikeln bis zu Seifen, Likören, Edelbränden, Marmeladen, Keksen, Kuchen und Pralinen, Glühmost etc. alles was das Herz begehrt. Die Geschäfte der Marktstraße waren ebenfalls mit dabei und hatten während des Weihnachtsmarktes in d´r Gass geöffnet.